Kyrgios odbio poziv za Australian Open, Wawrinki wild card

Stan Wawrinka, koji je osvojio Australian Open 2014., ove će godine ipak igrati na prvom velikom turniru teniske sezone u Melbourneu nakon što su organizatori dali 40-godišnjem Švicarcu, koji će karijeru završiti na kraju sezone, posebnu pozivnicu.

“Prilika za igranje na Australian Openu na početku moje posljednje godine na Touru znači mi sve”, rekao je Wawrinka, koji je sada 156. na ljestvici.

Wawrinka je osvojio prvi od svoja tri velika turnira u Melbourneu 2014. godine, sezone u kojoj je dosegao treće mjesto na svjetskoj ljestvici i stigao do još dva polufinala.

Posljednje dvije wild card dodijeljene su Australcima Jordanu Thompsonu i Christopheru O’Connellu. Domaći favorit Nick Kyrgios odbio je poziv za igranje u glavnom ždrijebu turnira, igrat će samo u parovima jer Australac nije spreman igrati pojedinačno nakon ozljede.

Finalist Wimbledona iz 2022. Kyrgios vratio se ovog tjedna u Brisbane nakon tri godine ozljede, ali je izgubio u prvom kolu od Amerikanca Aleksandra Kovačevića.

“U formi sam i vratio sam se na teren, ali pet setova je drugačija zvijer i još nisam sasvim spreman ići tako daleko”, kazao je Kyrgios, koji je pao na 670. mjesto na ljestvici nakon 13. mjesta u 2016.

Iako će Kyrgios propustiti pojedinačne mečeve, igrat će u parovima sa sunarodnjakom Australcem Thanasisom Kokkinakisom.