Krivac za Sinnerov doping napokon progovorio: ‘Sve je niz nesretnih slučajnosti’

Trebalo je osamnaest mjeseci da Giacomo Naldi, glavni krivac za doping skandal koji je potresao tenis, konačno progovori.

Ljudi i dalje imaju podijeljena mišljenja o cijeloj ovoj priči – prema nekima, Jannik Sinner se nepošteno provukao; prema drugima, njegova karijera je mogla biti uništena, iako nije bio ni kriv ni dužan.

Da podsjetimo, upravo je Naldi bio fizioterapeut talijanskog asa kada je prošle godine u Indian Wellsu dva puta bio pozitivan na testu. Tada je sve objašnjeno kao njegova slučajna pogreška. Kondicijski trener Umberto Ferrera donio mu je gel iz ljekarne, koji je Naldi nanio na ozlijeđeni prst i prenio zabranjenu tvar klostebol na Sinnerovu kožu. Kasnije je utvrđeno da je gel bio kontaminiran. Problematično je što je Naldi masirao Sinnera bez rukavica.

Ovaj skandal je zataškavan gotovo pola godine, antidopinške agencije su tada optužene za zataškavanje, a Sinner je tek ove godine kažnjen tromjesečnom suspenzijom. U međuvremenu je otpustio i Ferraru i Naldija. Zamijenio ih je Marcom Panicchijem i Ulisesom Badijom, koji su prethodno radili s Novakom Đokovićem.

Kada je otpustio dvojicu prije Wimbledona, vratio je Ferraru na posao. Očekivalo se da bi mogao učiniti isto s Naldijem, ali nije. Prošli tjedan je započeo suradnju s Argentincem Alejandra Resnicoffom.

Tom prilikom, Naldi je razgovarao s novinarima Gazzette Dello Sport, koji sada ima ožiljak na prstu od rane zbog koje je namazao ruku kontaminiranim gelom.

“Službeno govorim prvi put otkad se sve dogodilo. Nikada do sada nisam rekao ni riječi, iako je bilo mojih izmišljenih izjava. Sve što se dogodilo bio je niz nesretnih slučajnosti. I svi smo toga svjesni. Nikada nisam htio komentirati cijelu situaciju, i nikada neću. Iako me cijela priča jako boli, i osobno i profesionalno.”

Nedavno je razgovarao sa Sinnerom u New Yorku.

“Bili smo ljubazni jedan prema drugome. Razmijenili smo neke informacije iz naših privatnih života. Razgovarao sam i s Cahillom, on je uvijek ljubazan prema meni. Ono što se dogodilo ne može se poništiti. Svi moramo okrenuti stranice. Život ide dalje.”

Naldi je nedavno prvi put igrao na US Openu na Grand Slamu otkako ga je Sinner otpustio. Sada radi s Francescom Passarom, talijanskim tenisačem koji je 139. na svijetu.

“Vidio sam mnogo ljudi i svi su me pozdravili. Vidio sam i Carlosa Alcaraza. Uvijek je bio ljubazan prema meni. Nisam primijetio nikakve loše poglede. Do sada su svi saznali što se dogodilo.”