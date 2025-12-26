Kladionice daju veliku prednost Kyrgiosu protiv Sabalenke

Podijeli :

ThierryBreton Panoramic via Guliver Images

Ako je vjerovati kladionicama, a one valjda znaju što rade, Nick Kyrgios je mnogo bliže pobjedi u „Bitci spolova“, zakazanoj za nedjelju u Dubaiju. Koeficijent na njegovu pobjedu iznosi 1,2, dok je na trijumf Arine Sabalenke 4. Naravno, koeficijenti nisu svugdje isti, ali se kreću u tim okvirima.

Gledano s teniske strane, Bjeloruskinja bi trebala biti u prednosti. Prva je na svijetu i iza sebe ima sjajnu sezonu u kojoj je osvojila jedan Grand Slam (US Open), a na dva je igrala u finalu (Australian Open i Roland Garros).

Australac, s druge strane, zbog problema s ozljedama nije igrao još od Miamija u ožujku, ima samo jednu pobjedu ove godine, a na svjetskoj ljestvici pao je čak na 671. mjesto.

Pritom će Sabalenkin teren biti za devet posto manji, jer je izračunato da je tolika razlika u fizičkim mogućnostima tenisača i tenisačice. Oboje će imati po jedan servis, pa će naglasak biti na preciznosti, a ne na snazi.No, unatoč svemu rečenom, Kyrgiosu se daju znatno veće šanse.

“Arina je vrlo opasna tenisačica koja ima bolji servis od većine muškaraca”, kaže Australac. “Uvjeren sam da bi mnogi igrači iz prvih 100 imali problema protiv nje. Prolazim kroz teške trenutke u karijeri i svjestan sam da me ona može pobijediti.”

Kyrgios je proteklih dana igrao na nekoliko egzibicija i izgubio dva meča, ali to za njega neće biti minus. Naprotiv, potrebno mu je što više mečeva kako bi nadoknadio propušteno. Već se priprema za novu sezonu, koju će započeti u Brisbaneu, a nada se i pozivnici (wild cardu) za Australian Open.

Sabalenka je znatno hrabrija u izjavama:

“Iako je riječ o egzibiciji, želim dati maksimum. Vjerujem da mogu pobijediti. Mom pristupu ovom meču bit će maksimalno ozbiljan, a cilj mi je i promocija ženskog tenisa. Očekujem pravi spektakl. Svjesna sam da bih imala problema da igram protiv tenisača u punoj formi, ali Nick dugo nije igrao, tako da ću imati priliku za pobjedu.”