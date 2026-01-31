Ivanišević za SK oduševljen Đokovićem: ‘On je bog tenisa! Nema umora, to je finale’

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver Images

Bivši trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević smatra kako favorita u nedjeljnom finalu Australian Opena nema, ali i da je srpski tenisač - bog tenisa.

Čitav sportski svijet oduševljen je izvedbom Novaka Đokovića koji je u petak u polufinalu Australian Opena izbacio Jannika Sinnera u pet setova. Time je najuspješniji tenisač svih vremena izborio finale protiv Carlosa Alcaraza u nedjelju.

“Samo ću ti reći da je Nole bog tenisa. Želim mu da pobijedi u nedjelju”, poručio je Goran Ivanišević u razgovoru s kolegom Sašom Ozmom sa Sport Kluba u Beogradu.

Goran je s Đokovićem osvojio mnoge trofeje, među njima i dvaput onaj u Melbourneu (2021., 2023.). Novak će u nedjelju tražiti 11. naslov na Australian Openu, a Alcaraz prvi, čime bi postao najmlađi tenisač ikad koji je osvojio sva četiri Grand Slama.

“To je meč 50-50, velik je ulog za obojicu”, smatra Ivanišević.

Alcaraz će možda biti malo potrošeniji nakon fantastičnog meča od gotovo pet i pol sati protiv Alexandera Zvereva, dok je Novak nakon predaja Menšika i Musettija igrao praktički meč i pol manje od Španjolca.

“Nema umora, to je finale. Previše je u igri za obojicu. Što nam Bog dâ”, zaključio je Ivanišević.