Đoković o poruci na kameri: ‘Što kaže moj ćale, za sve stručnjake…’

"Nešto ste rekli?!“, napisao je Novak Đoković na kameri nakon pobjede nad Jannikom Sinnerom u polufinalu Australian Opena.

U gluho doba noći, na improviziranoj konferenciji za medije u hodniku Rod Laver Arene, pitali su novinari Đokovića– kome je bila namijenjena ta poruka?

“Njima“, napravio je značajnu stanku, pa ponovio:

“Njima. Pročitali ste… Da, njima. Što kaže moj ćale: ‘Za sve one stručnjake koji znaju bolje’. Njima – prepoznat će se.“

Kvota na Đokovića u dvoboju sa Sinnerom iznosila je oko 10, pa je i Novak dočekao da bude senzacija.

Sada ga samo jedna pobjeda, ona nedjeljna nad Carlosom Alcarazom, dijeli od 25. Grand Slam titule.

Đoković je prošle godine pobijedio Alcaraza u četvrtfinalu Australian Opena, a Alcaraz mu se revanširao u tri seta u polufinalu US Opena. Ukupan međusobni omjer iznosi 5:4 u korist Novaka.