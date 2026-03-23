Iga Swiatek nakon lošeg nastupa u Miamiju prekinula suradnju s trenerom

Iga Swiatek završila je svoj put već u drugom kolu WTA 1000 turnira u Miamiju. Bolja od nje bila je njena sunarodnjakinja Magda Linette s 2-1 u setovima.

Takav iznenađujući poraz treće tenisačice svijeta donio je i jednu drastičnu odluku. Naime, šesterostruka Grand Slam osvajačica je nakon tog ranog ispadanja iz Miamija prekinula suradnju sa svojim trenerom Wimom Fissettom.

Fissette je stigao u njen tabor 2024. godine nedugo nakon pozitivnog testa na doping, a Swiatek se od njega oprostila ovim riječima:

“Ponekad život i sport donesu ovakve trenutke…

Miami je za mene bio izazovan. Osjećam razočaranje, gorčinu i, naravno, odgovornost za svoju izvedbu na terenu. Istovremeno sam naučila mnogo važnih lekcija i mislim da je to vrlo ljudski.

S obzirom na sve to, nakon mnogo mjeseci zajedničkog rada s mojim trenerom Wimom Fissetteom odlučila sam krenuti drugim putem. Bilo je to intenzivno razdoblje puno izazova i mnogih važnih iskustava.

Zahvalna sam na njegovoj podršci, iskustvu i svemu što smo zajedno postigli — uključujući i ostvarenje jednog od mojih najvećih sportskih snova.

Wim, hvala ti na ovom vremenu i na lekcijama koje sam naučila zahvaljujući tebi. Želim ti sve najbolje — kako profesionalno, tako i osobno.

Ostatak mog tima ostaje nepromijenjen. Znam da ima puno pitanja, ali o sljedećim koracima obavijestit ću vas u pravo vrijeme.

Uzimam trenutak za sebe — da se pobrinem za sebe, procesuiram ovo iskustvo i pripremim za novo poglavlje.

Jednostavno, korak po korak, jer kao što često kažem — ovo je maraton, a ne sprint.

Hvala vam na podršci. Vidimo se uskoro.”