Hrvatska ostala bez predstavnika u kvalifikacijama Umaga

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Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

U subotu su krenule kvalifikacije za ATP Umag, jedini turnir iz te serije na hrvatskom tlu. U kvalifikacijama je Hrvatska imala tri predstavnika (Duje Ajduković, Noa Vukadin, Mili Poljičak) i sva tri su izgubila u prvom kolu.

U 17 sati krenuo je program, a tada su dva Hrvata izašla na umaške terene. Noa Vukadin igrao je protiv Genara Alberta Olivierija te je u svom prvom ATP meču ipak ostao kratak za pobjedu. Osvajač nedavnog ITF turnira u Bolu na Braču pužio je solidan otpor, no na kraju je upisao poraz od 6:2, 6:4.

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Duje Ajduković je u isto vrijeme započeo svoj meč protiv Marca Cecchinata, nekadašnjeg polufinalista Roland Garrosa koji je na putu do tog uspjeha slavio i protiv Novaka Đokovića. Iako su najbolje godine iza njega, Talijan je bio bolji od splitskog tenisača. U prvom setu je zaostatak od 3:1 pretvorio u osvajanje seta sa 6:3 da bi u drugom slavio sa 6:4.

Posljednja hrvatska nada u kvalifikacijama bio je Mili Poljičak čiji je protivnik bio Lukas Neumayer. U tom susretu je Splićanin bio autsajder i to se osjetilo u prvom setu koji je pripao Austrijancu sa 6:4. Ključan break Neumayer je napravio kod 1:1 te je nakon toga bio siguran na svom početnom udarcu.

Drugi set ponovno je krenuo loše za Hrvata koji je odmah izgubio svoj početni udarac. Ipak, Splićanin se uspio vratiti u susret breakom za 4:4. Odmah nakon poravnanja osvojio je još dva gema u nizu za 6:4 i odlazak u treći set. Tamo je više prilika na returnu imao Poljičak, a posebno Splićanin može žaliti za gemom kod vodstva 3:2. Tada je propustio četiri break lopte i to je stiglo na naplatu u sljedećem gemu.

Neumayer je napravio break i nakon toga se nije dopustio smesti te je slavio sa 6:4, 4:6, 6:4.

Hrvatska u glavnom ždrijebu Umaga već ima Mateja Dodiga koji je dobio pozivnicu organizatora te Dina Prižmića koji je svojim rankingom osigurao mjesto u cijenjenom društvu.