Mladi Osječanin drugu godinu u nizu izborio finale Challengera u Trstu

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Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Mladi Osječanin Matej Dodig je prije nekoliko tjedana postao član teniske ekipe Sveučilišta u Teksasu što je bio iznenađujući potez s obzirom na to da je Dodig u svojoj mladoj karijeri već ušao u društvo TOP 200 tenisača. Od tog trenutka sve je manje jasna odluka o odlasku na koledž jer je Dodig ovoga tjedna u Trstu izborio finale Challengera.

Dodig je na putu do finala došao pobjedama protiv Sumita Nagala (6:2, 6:4), Michelea Ribecaija (4:6, 7:5, 6:4), Raula Brancaccija (7:6, 6:1) te Henrija Squirea. Tako je došao na korak od obrane naslova u Trstu.

Prošle godine je na istoku Italije igrao svoje prvo Challenger finale u kojemu je slavio protiv Thiaga Agustina Tirantea. Tako mu je ovaj tjedan izrazito bitan za karijeru jer trenutačno na ljestvici uživo pada 45 pozicija te se nalazi na 253. mjestu ATP liste. U finalu će igrati protiv pobjednika meča između švicarskog talenta Henryja Berneta i Bolivijca Huga Delliena.

Sljedećeg tjedna Dodig će igrati na ATP Umagu za koji je dobio pozivnicu organizatora. Prošle godine izgubio je u prvom kolu od Talijana Francesca Passara.