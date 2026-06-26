Gledajte na SK: ‘Ukleti’ Španjolac na Mallorci traži svoj prvi ATP naslov

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Nakon odigranih polufinala na ATP 250 turniru u Mallorci postalo je jasno da će jedan tenisač doći do svog prvog ATP naslova u karijeri.

U prvom polufinalu je mladi Amerikanac Ethan Quinn s uvjerljivih 6:1, 6:2 bio bolji od Nuna Borgesa te je tako izborio svoje prvo ATP finale. Tamo je ubrzo saznao i protivnika jer je u drugom polufinalu Alejandro Davidovich Fokina s 2-1 u setovima bio bolji od Mađara Fabiana Marozsana.

Tako je Španjolac izborio svoje šesto ATP finale, no zanimljivo je da nikada dosad nije uspio osvojiti naslov. Najbliže tome bio je u Delray Beachu 2025. godine kada je propustio 5:2 i dvije meč-lopte protiv Miomira Kecmanovića. Nije puno dalje od titule bio ni u Washingtonu iste godine kada je u trećem setu prokockao 5:2 protiv Alexa de Minaura. Osim toga gubio je u finalima Monte Carla, Acapulca i Basela.

Finale možete gledati na Sport Klubu, a sigurno je da će jedan od ove dvojice tenisača stići do svog prvog ATP naslova.

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