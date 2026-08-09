Halilović pred odlaskom u brazilskog velikana?

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Nekadašnji veliki talent hrvatskog nogometa, Alen Halilović (30), mogao bi nastaviti karijeru u Južnoj Americi.

Nakon što je napustio nizozemsku Fortunu Sittard, Halilović je kao slobodan igrač ponuđen brazilskom velikanu Internacionalu, prenosi tamošnji pouzdani portal Globo.

Bivši igrač Dinama, Barcelone i Milana u potrazi je za novim angažmanom, a Brazilci ga u najavi potencijalnog transfera prisjećaju kao igrača kojeg su na početku karijere zbog stila igre prozvali “hrvatskim Messijem”.

Ako dođe do realizacije ovog posla, Halilović neće biti jedini Hrvat u Porto Alegreu. Naime, u redove gradskog rivala Grêmija nedavno je stigao Filip Krovinović nakon raskida ugovora s Hajdukom, pa bi brazilska Serie A mogla dobiti pravi hrvatski okršaj.