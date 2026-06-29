Finalistica Roland Garrosa ispala u prvom kolu Wimbledona

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AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Senzacionalna finalistica ovogodišnjeg Roland Garrosa 24-godišnja Poljakinja Maja Chwalinska (WTA - 20.), koja je dobila pozivnicu za glavni turnir u Wimbledonu, završila je nastup na jedinom Grand Slam turniru s travnatom podlogom već u prvom kolu.

Prvo ovogodišnje veliko iznenađenje kreirala je 23-godišnja tajlandska kvalifikantica Mananchay Sawangkaew (WTA – 164.) koja je u wimbledonskom debiju bila bolja od ljevoruke poljske tenisačice s 2-6, 7-5, 6-2.

Chwalinska je vodila 6-2, 5-2 i imala je meč-loptu, ali je izgubila pet gemova zaredom, čime je Tajlanđanka odvela meč u treći set. Poljakinja je i u njemu prva došla do ‘breaka’, povela s 2-0, a onda izgubila sljedećih šest gemova te ostala bez plasmana u drugo kolo.

U njemu će Mananchay Sawangkaew igrati protiv bolje iz dvoboja Amerikanke Alycije Parks (WTA – 81.) i Britanke Alicije Dudeney (WTA – 245.).