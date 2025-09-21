Federer i Nadal spremaju zajedničku turneju?

Podijeli :

Antoine Couvercelle/Panoramic

Roger Federer na Laver Cupu u San Franciscu dao je naslutiti da bi se mogao vratiti na terene u društvu još jedne teniske legende, Rafaela Nadala.

Sa svojim bi se dugogodišnjim rivalom Federer mogao udružiti na veteranskoj turneji o kojoj je već govorio ovog ljeta, piše mirror.co.uk.

Švicarac često na društvenim mrežama dijeli videe s teniskih terena, a sada je upitan o ideji da ponovo zaigra.

“Da, zašto ne? Volim Rafu. Igrao sam četiri sata tenisa u San Franciscu i sat i pol u Los Angelesu neki dan. Puno igram kako bih ostao u formi. Znam da je i Rafa otvoren za igranje tenisa”, odgovorio je Federer pa dodao:

“Seniorska turneja zvuči užasno (smijeh), ali možda bismo mogli stvoriti nešto takvo, ‘Fedal’ turneju, bilo bi super”.