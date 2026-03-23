Evo gdje gledati mečeve Čilića, Pavića i Mektića iz Miamija

xJuergenxHasenkopfx via Guliver

Veliku pobjedu ostvario je Marin Čilić u 2. kolu ATP Masters 1000 turnira u Miamiju. Prvi hrvatski reket je nakon napete završnice slavio nad 30. tenisačem svijeta, Amerikancem Brandonom Nakashimom – 2:6, 6:4, 7:6(7) te mu tako uzvratio za nedavni poraz u Delray Beachu.

Sljedeći suparnik bit će mu četvrti tenisač svijeta, Nijemac Aleksander Zverev. Taj je meč na rasporedu ne prije 21 sat uz prijenos na Sport Klubu 2.

Od ostalih hrvatskih tenisača danas pratimo i mečeve parova. Mate Pavić i Arevalo igraju za osminu finala Miamija protiv austrijsko-američke kombinacije Erler/Galloway. Taj meč je na rasporedu ne prije 17.30 sati, a pratite ga na Sport Klubu 5.

Nakon tog meča na istom kanalu pratimo i Nikolu Mektića i njegovog partnera Austina Krajiceka protiv argentinsko-francuske kombinacije Andreozzi/Guinard.

