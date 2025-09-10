Englezi: Đoković upisao djecu u školu u Ateni, pronašao je stalni dom

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver Images

Novak Đoković posljednjih je mjeseci pružio podršku studentima i svim prosvjednicima protiv režima predsjednika Aleksandra Vučića.

Na Australian Openu je pobjedu posvetio studentu ozlijeđenom tijekom demonstracija, na košarkaškoj utakmici u Beogradu nosio majicu “studenti su prvaci”, na Wimbledonu pobjede slavio “pumpanjem”, a uz sve to na društvenim je mrežama napisao:

“Kao netko tko duboko vjeruje u snagu mladih i njihovu želju za boljom budućnošću, smatram da je važno da se njihov glas čuje. Srbija ima ogroman potencijal, a njezina obrazovana mladež njezina je najveća snaga. Ono što nam svima treba je razumijevanje i poštovanje. S vama, Novak.”

Srpski je as primio kritike određenih srpskih tabloida, a sve su glasnije špekulacije o selidbi u Grčku. Kako piše portal Tennis24, Đoković je sada upisao svog 11-godišnjeg sina Stefana i osmogodišnju kćer Taru na Saint Lawrence College, britansku neovisnu školu u Ateni te pronašao stalni dom u južnom predgrađu grada. U utorak je viđen u teniskom klubu Kavouri, gdje je igrao sa sinom u japankama i pozirao za fotografije, a navodno razmatra i puno članstvo u tom klubu ili u klubu 91 Athens Riviera.