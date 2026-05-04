Nastavlja se slobodan pad NK Zagreba – bivši prvak Hrvatske pred ispadanjem u šesti rang

Nekadašnji prvak Hrvatske, NK Zagreb, danas je daleko od razine na kojoj je bio početkom 2000-ih, kada je ispisao jednu od najljepših priča domaćeg nogometa. Klub osnovan 1908. godine trenutačno prolazi kroz vrlo teško razdoblje i prijeti mu pad u šesti rang natjecanja.

Najveći uspjeh Zagreb je ostvario u sezoni 2001./2002., kada je pod vodstvom Zlatka Kranjčara osvojio naslov prvaka i prekinuo dominaciju Dinama i Hajduka. Momčad koju su predvodili Ivica Olić, Dalibor Poldrugač i Vedran Ješe ostala je trajno upisana u povijest hrvatskog nogometa. U godinama koje su slijedile klub je bio stabilan prvoligaš, poznat po stadionu u Kranjčevićevoj ulici i kvalitetnom radu s mladim igračima.

No, nakon tog razdoblja uslijedio je pad obilježen financijskim poteškoćama, organizacijskim problemima i slabijim rezultatima, što je dovelo do postupnog ispadanja u niže rangove. Danas se NK Zagreb natječe u 4. Nogometnoj ligi Središte Zagreb, skupina A, što predstavlja peti stupanj natjecanja. Pet kola prije kraja sezone zauzima pretposljednje, 15. mjesto s 19 osvojenih bodova iz 25 utakmica, dok je iza njega samo Ogulin s tri boda.

S obzirom na zaostatak od šest bodova za 14. Ilovcem te činjenicu da je tijekom 2026. godine upisao tek jednu pobjedu, borba za ostanak čini se iznimno teškom.

Zbog reorganizacije nižih liga očekuje se ispadanje dvaju klubova iz ovog ranga, pa bi se moglo dogoditi da Zagreb, 24 godine nakon osvajanja naslova prvaka, završi u 1. Zagrebačkoj nogometnoj ligi, odnosno šestom stupnju natjecanja. U tom slučaju mogao bi igrati i protiv Zagreba 041, kluba koji su osnovali bivši navijači White Angelsi, nezadovoljni načinom vođenja kluba u vrijeme Dražena Medića.