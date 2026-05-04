VIDEO / Chelsea upisao šesti uzastopni poraz u Premier ligi

Nogometaši Nottingham Foresta praktički su osigurali ostanak u engleskoj Premier ligi 3:1 gostujućom pobjedom protiv Chelseaja u 35. kolu.

Awoniyi (2., 52.) s dva i Igor Jesus (15.) s jednim golom odveli su Forest do velike prednosti, da bi Joao Pedro (93.) na samom kraju utakmice ublažio poraz domaćih koji su tako izgubili šestu prvenstvenu utakmicu zaredom, ali ipak nisu i šesti put zaredom ostali bez postignutog gola.

Nottingham je i dalje 16. na ljestvici, ali sada ima 42 boda, šest više od 18. West Ham Uniteda, koji je u zoni ispadanja, dok je Chelsea deveti sa 48 bodova.

Vodi Arsenal sa 76 bodova, šest manje uz dvije utakmice manje ima drugi Manchester City koji kasnije u ponedjeljak gostuje kod Evertona.

