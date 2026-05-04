Vekić za dva i pol sat igre izborila pobjedu na Challengeru u Istanbulu

AP Photo/Dita Alangkara via Guliver Images

Hrvatska tenisačica Donna Vekić preživjela je prvu prepreku na WTA Challengeru u Istanbulu.

Dok su druge dvije hrvatske predstavnice u topu 100 Antonia Ružić i Petra Marčinko u Rimu na WTA 1000 turniru, Donna Vekić nastupa na WTA Challengeru u Istanbulu, također na zemlji.

Na turniru je prva nositeljica, a u prvom je kolu svladala malo poznatu Aljonu Falei iz Bjelorusije, dvadesetdvogodišnjakinju na 231. mjestu WTA liste, rezultatom 6:2, 6:7 (3), 6:4 za dva sata i 26 minuta igre.

U drugom setu Donna je okrenula dvostruki “break” zaostatka 3:0 i izborila 13. igru u kojoj je uspješnija bila Falei. U završnoj dionici odlučio je jedan “break” koji je 89. igračica svijeta napravila za vodstvo 4:3.

U drugoj rundi Osječanka će igrati protiv Turkinje Cengiz ili još nepoznate kvalifikantice.