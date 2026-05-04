Ekskluzivno na SK: Održan ždrijeb Mastersa u Rimu, hrvatskim predstavnicima povoljan raspored

Guliver Images

Održan je ždrijeb teniskog Masters 1000 turnira u Rimu.

Hrvatskih predstavnika u glavnom ždrijebu je troje – Marin Čilić, Antonia Ružić i Petra Marčinko. Mogao bi im se pridružiti Dino Prižmić koji u ponedjeljak igra prvo kolo kvalifikacija, dok je Donna Vekić odabrala Challenger u Istanbulu.

Čilić (ATP 47), koji je prošlog tjedna u Madridu bio prisiljen predati bez borbe meč drugog kola Joaou Fonseci zbog trovanja hranom, u Rimu je dobio povoljan ždrijeb. Protivnik u prvoj rundi mu je Amerikanac Marcos Giron (ATP 77) kojemu zemlja nije omiljena podloga. Njih dvojica prethodno su igrala samo jednom i to na dvoranskom turniru u Kölnu 2020. godine (tvrda podloga) na kojem je Marin slavio u tri seta.

Pobjednik tog susreta u drugom će kolu igrati protiv 14. nositelja Valentina Vacherota, aktualnog osvajača Mastersa u Šangaju, posljednjeg kojeg nije osvojio Jannik Sinner. Eventualno treće kolo donosi Tomasa Martina Etcheverryja (24. nositelja) ili boljeg iz dvoboja Burruchaga – Bellucci.

Čiliću će to biti 15. nastup u Foro Italicu gdje je debitirao još 2008. godine. Najbolji mu je rezultat bilo polufinale 2018. godine u kojem je u tijesna dva seta izgubio od Alexandera Zvereva.

Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner u prvom je kolu slobodan, a u drugom čeka Ofnera ili Michelsena, Šesterostruki osvajač Rima Novak Đoković, koji se vraća nakon gotovo dvomjesečne pauze, čeka Fucsovicsa ili kvalifikanta, a drugi nositelj Zverev boljeg iz dvoboja Zhang – Altmaier. Branitelj je naslova Carlos Alcaraz kojeg ove godine u glavnom gradu Italije nema zbog ozljede.

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić u prvom kolu igra protiv Kamile Rahimove, Ruskinje koja odnedavno nastupa pod zastavom Uzbekistana. Rahimova je slavila u oba prethodna međusobna susreta – na ITF turniru u Zagrebu 2020. (zemlja) i lani na Challengeru u Francuskoj (tvrda podloga), oba puta u tri seta.

Iako ima dobar renking (59.), Ružić je izgubila zadnja četiri WTA meča nakon što je na Indian Wellsu porazila olimpijsku pobjednicu Qinwen Zheng, a prošlog tjedna na Challengeru u Španjolskoj izgubila je u drugom kolu od Sare Sorribes Tormo. Na istom turniru Rahimova (76.) je ispala u prvoj rundi.

Pobjednica tog meča u drugom će kolu igrati protiv osme nositeljice Mire Andrejeve, prošlotjedne finalistice Madrida.

Petra Marčinko pak otvara protiv Ukrajinke Oleksandre Olijnikove koja je u začetku karijere predstavljala Hrvatsku, zemlju u kojoj je u to vrijeme živjela i trenirala. Nakon kriznog razdoblja ranije ove sezone, Marčinko je u nešto boljoj formi nakon polufinala Challengera u Portugalu i prolaska u drugo kolo Mastersa u Madridu (poraz od Benčić). U poretku je jedno mjesto lošije rangirana od Ukrajinke (69-68), koju je pobijedila lani na ITF turniru u Zagrebu na zemlji.

Ako Petra pobijedi i ovaj put, igrat će protiv 18. nositeljice Clare Tauson.

