Guardiola nakon odlaska iz Cityja: ‘Jedna stvar me muči godinama’

AP Photo/Dave Thompson via Guliver Image

Pep Guardiola priznao je kako mu je jedna od najvećih pogrešaka tijekom razdoblja u Manchester Cityju odluka da Joeu Hartu nije dao priliku da se izbori za mjesto u momčadi nakon njegova dolaska 2016. godine. Španjolski trener, koji će u nedjelju protiv Aston Ville voditi posljednju utakmicu na klupi Cityja, odmah po dolasku poslao je tadašnjeg prvog vratara na posudbu u Torino, a potom doveo Claudija Brava i kasnije Édersona.

U razgovoru za Sky Sports Guardiola je otvoreno govorio o toj odluci i priznao da ga i danas prati osjećaj žaljenja.

“Moram priznati, žao mi je. Kada donosite mnoštvo odluka, griješite. Ali jedna me stvar muči već godinama, a to je što Joeu Hartu nisam dao priliku da bude uz mene i dokaže koliko je dobar golman.

Trebao sam to učiniti. Uz sve poštovanje prema Claudiju i Edeu, koji su došli i bili važni, u tom sam trenutku mogao reći: u redu, Joe, idemo pokušati zajedno. Ako ne uspije, u redu, mijenjat ćemo. Ali dogodilo se što se dogodilo. Život je takav… Moram donositi odluke i ponekad nisu pravedne”, rekao je Guardiola.

Dodao je kako danas, s više iskustva, drukčije promatra cijelu situaciju, iako je tada bio potpuno uvjeren da donosi ispravnu odluku.

“Možda s vremenom i iskustvom naučite… Ali ja zbog toga žalim od početka. Tada sam bio uvjeren u svoju odluku. Uvijek sam tvrdoglav kad u nešto vjerujem. Ako sumnjam, razgovaram s ljudima, ali kad sam 100 posto siguran, kažem: dečki, to moramo napraviti tako. A klub me u tome apsolutno podržavao”, objasnio je.

Guardiola je istaknuo kako su upravo ljudski odnosi i emocije među najzahtjevnijim dijelovima trenerskog posla, posebno kada je riječ o igračima koji ne igraju ili ispadaju iz planova.

“Ako sam tu pogriješio, ispričavam se, ali to mi nikada nije bila namjera, kao ni klubu”, zaključio je.

Joe Hart završio je igračku karijeru 2024. godine te danas radi kao stručni komentator. Tijekom bogate karijere branio je za Shrewsbury, Manchester City, Tranmere, Blackpool, Birmingham, Torino, West Ham, Burnley, Tottenham i Celtic.

Najveći trag ostavio je upravo u Manchester Cityju, za koji je upisao 347 nastupa. U klub je stigao 2006. iz Shrewsburyja za oko 900 tisuća eura, a nakon nekoliko posudbi postao je standardni član prve momčadi i jedan od ključnih igrača u razdoblju uspona kluba pod vlasnicima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Tijekom boravka u Cityju tri puta je proglašen najboljim golmanom sezone, a osvojio je ukupno pet trofeja. Uspješan period imao je i u Celticu, gdje je osvojio sedam domaćih trofeja, dok je za reprezentaciju Engleske skupio 75 nastupa.