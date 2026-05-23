Hrvatska tenisačica na Braču izborila 20. finale karijere

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez / Mario Ćužić

Nastavlja se dobra godina za 30-godišnju hrvatsku tenisačicu Ivu Primorac. Ona je W35 turniru u Bolu na Braču u subotu s 2-1 u setovima bila bolja od 17-godišnje Lee Nilsson.

Nije to bio lagan meč, iako se na početku činilo da bi moglo biti jednostavno, za iskusnu Hrvaticu. Prvu dionicu igre je Primorac osvojila sa 6:2 da bi u drugoj stalno hvatala zaostatak za mladom Šveđankom.

Na kraju je nikako nije uspjela dohvatiti te je Nilsson sa 6:4 odvela meč u set odluke. Tamo je prva zaprijetila 17-godišnjakinja koja ipak nije uspjela realizirati break priliku u prvom gemu seta. To joj se na koncu obilo o glavu u četvrtom gemu kada Primorac radi break.

Nilsson se ekspresno vraća, ali Hrvatica još jednom oduzima servis mladoj tenisačici te dolazi do prednosti od 4:2. Ubrzo potvrđuje break za vodstvo od 5:2 da bi na koncu upisala pobjedu od 6:2, 4:6, 6:Y.

Ovom pobjedom Primorac se plasirala u svoje 20. finale karijere i već treće ove sezone. Dosad je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila dvije titule, posljednju ove sezone kada je pehar podigla u Leimenu.