Dario Melnjak produžio ugovor s Hajdukom: Pristao je na 70% manju plaću

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Klub je postigao dogovor o produženju ugovora s Darijom Melnjakom na dodatne dvije godine, uz opciju produženja na još jednu godinu.

Osim doprinosa na terenu, prisutnost Melnjaka u svlačionici i unutar cijele razvojne strukture smatra se iznimno vrijednom za dugoročnu stabilnost Kluba. Njegov profesionalizam, standardi i povezanost s klubom čine ga idealnom osobom za podršku tranziciji mladih talenata prema seniorskom nogometu.

“Ključan uvjet za realizaciju ovog produženja bila je značajna prilagodba plaće u skladu s novom financijskom i sportskom strategijom Kluba. Igrač je prihvatio smanjenje plaće od 70 %, čime je pokazao iznimnu predanost, lojalnost i vjeru u projekt i procese koje smo započeli. Njegova spremnost da nastavi pod ovim uvjetima šalje snažnu poruku o njegovoj posvećenosti Klubu i njegovoj budućnosti”, kazao je ovom prilikom sportski direktor Robert Graf.

Dario je na potpis novog ugovora stigao u pratnji svoje obitelji, supruge i dvije kćerkice.

“Presretan sam. Pet sezona u Hajduku je iza mene, gotovo pet prekrasnih godina života ovdje u Splitu. Idemo dalje s još više motivacije. Vjerujem da ćemo zajedno postati bolji i stvoriti još puno lijepih uspomena u budućnosti”, istaknuo je Melnjak.