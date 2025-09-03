Đoković ratovao s navijačima u New Yorku i tražio zaštitu kod suca: ‘Što ćeš napraviti?’

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver Images

Iako je pobijedio Taylora Fritza u četvrtfinalu US Opena, Novaku Đokoviću nije sve teklo glatko.

Đoković je s 3:1 u setovima pobijedio Fritza, no u trećem setu situacija se zakomplicirala. Fritz je rano napravio ‘break’ za 3:1 i to nakon gema u kojem je Novak napravio dvostruku pogrešku.

Dogodilo se to nakon što bi se redovito između Đokovićevih servisa događala velika buka s tribina, što ga je očito izbacilo iz takta.

U jednoj takvoj situaciji napravio je dvostruku pogrešku pa je nešto kasnije ušao u raspravu s glavnim sucem Damienom Dumusoisom.

“Što ćeš napraviti?”, upitao ga je Đoković, tražeći zaštitu.

“Neće pomoći”, odgovorio je sudac, svjestan da ne može utišati baš svakog gledatelja na ogromnom stadionu Arthur Ashe.

Fritz je napravio ‘break’, Novak je potom na 1:3 promijenio reket. Uslijedili su zvižduci, a Novak je samo odmahivao glavom. Ubrzo su se čuli i aplauzi, ali ih je srpski tenisač smirio u stilu ‘ne treba sad’. Nije prvi put da se Đoković našao u sukobu s publikom u New Yorku, ali dok god pobjeđuje, sigurni smo da mu neće smetati.