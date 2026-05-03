VIDEO / Brozović asistirao u prvom porazu Al-Nassra nakon 20 uzastopnih pobjeda

U 31. kolu saudijske Premier lige vidjeli smo pravi šok na tamošnjim travnjacima. Al Qadsiah je ugostio vodeći Al-Nassr koji za poraz nije znao u posljednjih 20 utakmica te su ih pobijedili s 3:1.

Sjajan niz Al-Nassra krenuo je 17. siječnja protiv Al-Shababa nakon čega su upisali čak 20 uzastopnih pobjeda među kojima je i finale azijske Lige prvaka 2. Tamo je Cristiano Ronaldo došao do prvog trofeja sa saudijskim klubom, a sada si je ipak zakomplicirao put prema svom drugom trofeju.

Naime, ovim porazom otvorili su vrata Al-Hilalu za povratak na vrh. Branitelji naslova imaju pet bodova manje, ali i utakmicu manje koju će nadoknaditi u utorak. Al-Hilal osim toga ima i međusobni ogled s Al-Nassrom 12. svibnja, a taj susret mogao bi odlučliti i prvaka u saudijskoj Premier ligi.

U porazu od Al-Qadsiaha na semafor se upisao i Marcelo Brozović koji je asistirao Joao Felixu za 1:1. Kod domaćih su golove zabili Mohammed Abu Al Shamat, Musab Al Juwayr te Julian Quinones.

