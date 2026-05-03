Stipe Biuk zabio prvi gol sezone u španjolskoj drugi ligi: Matirao je hrvatskog golmana

Foto: Real Valladolid

U 38. kolu španjolske La Lige 2 Las Palmas je ugostio Real Valladolid, a u 2:1 pobjedi kanarske momčadi vidjeli smo čak dvojicu Hrvata na terenu dok je jedan ostao na klupi gostiju.

Kod domaće ekipe svih 90 minuta je odradio hrvatski vratar Dinko Horkaš dok je kod gostiju cijelu utakmicu odigrao Stipe Biuk, bivši igrač Hajduka koji je iz Splita u Los Angeles FC otišao za šest i pol milijuna dolara.

Dugo se Biuk tražio, a početkom ove sezone činilo se da je pronašao pravu formu jer je redovito asistirao. Međutim, kasnije je pao u formi pa je u prošlom kolu protiv druge momčadi Real Sociedada upisao svoju prvu asistenciju nakon skoro pola godine da bi sada koncem sezone u porazu od 2:1 došao do svog prvog gola.

Njega je postigao pri rezultatu 2:0 za Las Palmas. Krilni igrač Valladolida je u 80. minuti pogodio za 2:1, ali njegov klub nije se uspio vratiti u susret.

Las Palmas je ovim slavljem skočio na četvrto mjesto te su samo dva boda udaljeni od izravnog plasmana u La Ligu. S druge strane, Valladolid je tek na 15. mjestu sedam bodova iznad zone ispadanja.