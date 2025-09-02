Fenomenalni Alcaraz u polufinalu US Opena bez izgubljenog seta, čeka Đokovića za spektakl

Podijeli :

AP Photo/Heather Khalifa via Guliver

Drugi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz osigurao je mjesto u polufinalu US Opena nakon što je u četvrtfinalnim ogledom porazio Čeha Jirija Lehecku sa 6-4, 6-2, 6-4.

Petorostruki Grand Slam prvak nije imao previše problema protiv Čeha koji je igrao u svom tek drugom četvrtfinalu na nekom velikom turniru.

Španjolac je u prvom setu poveo sa 2-0 i potom zadržao prednost. I u drugi set je ušao breakom i vodstvom od 2-0, da bi pri rezultatu 4-2 još jednom oduzeo servis suparniku. U trećem setu ključan je bio break u devetom gemu.

Pobjedom nad Leheckom, Alcaraz je ostvario jedanaestu uzastopnu pobjedu nakon što je prije New Yorka slavio na Masteru u Cincinnatiju.

Za ulazak u polufinale borit će se protiv pobjednika susreta između Amerikanca Taylora Fritza i Srbina Novaka Đokovića.