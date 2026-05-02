Poljičak osvojio svoj 4. Challenger u parovima, njegov hrvatski partner stigao do naslova karijere

Podijeli :

Foto: Luka Mladinić / Split Open

U subotu je u dalekom Kazahstanu hrvatski dvojac Mili Poljičak i Admir Kalender odigrao finale ATP Challengera u kazahstanskom Šimkentu. Njihovi protivnici bili su Viktor Đurasović i Kai Wehnelt, a norveško-njemačku kombinaciju su porazili s 2-1 u setovima.

U prvom setu bili su bolji sa 6:2 da bi u drugom propustili dvije meč-lopte prije nego li su u tie-breaku s 9-7 izgubili set. Ipak, u meč tie-breaku bili su bolji s 10:5 te su tako osvojili svoju prvu zajedničku titulu.

Poljičku je ovo četvrta Challenger titula u parovima, treća iz serije 50, a jednu je osvojio iz serije 100. Što se tiče Kalendera, njemu je ovo bilo prvo finale na ovoj razini te prva titula.

Splićanin će nakon ovog naslova skočiti 37 pozicija te će od ponedjeljka biti na 243. poziciji ATP ljestvice u parovima dok će Kalender nakon ove titule skočiti za 54 mjesta te će doći na 284. mjesto.

Obojici će to biti ranking karijere.