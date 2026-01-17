Đoković: Nema potrebe za pričom o povlačenju

Australian Open 17. sij 2026
Zašto mu je uvijek drago igrati u Australiji, zbog čega još nije vrijeme za priču o povlačenju, kako pokušava skinuti pritisak sa sebe i što mu nedostaje u odnosu na Sinnera i Alcaraza – o svemu tome Novak Đoković govorio je na uvodnoj konferenciji za medije u Melbourneu.

“Sretna Nova godina svima! Sjajno je što sam opet ovdje. Ovo mi je 21. put, što je nevjerojatno. Još 2005. sam se ovdje prvi put kvalificirao za Grand Slam, igrao navečer na Rod Laver Areni sa Safinom, koji je poslije osvojio naslov. Dugo i uspješno putovanje. Uvijek volim igrati u Australiji, ne zovu ga Happy Slam bez razloga. Nijednu priliku ne uzimam zdravo za gotovo, nadam se da ću izvući maksimum iz sebe“, rekao je Novak na početku konferencije za medije.

U posljednje dvije godine Đoković se dosta mučio s fizičkom spremom, pa je novinare zanimalo kako se time bavio tijekom priprema.

„Završio sam sezonu u prvom tjednu studenoga, prošlo je puno vremena od posljednjeg službenog meča. Uzeo sam više vremena kako bih ponovno izgradio svoje tijelo i pripremio se. U posljednje dvije godine to je bio najveći problem, kao i brzina oporavka. Imao sam manji fizički problem koji me spriječio da idem u Adelaide, ali zasad je ovdje sve super. Uvijek postoji nešto u životu tenisača, neki manji problem, ali općenito se osjećam jako dobro.“

Za sada posljednji Grand Slam trofej Đoković je osvojio na US Openu 2023. godine.

„Puno se govori o 25. Grand Slamu, ali više sam usredotočen na ono što sam već postigao, ni 24 nije loš broj. Želim malo smanjiti pritisak na sebe… Pritisak je uvijek prisutan, ali ne želim imati niti osjećati mentalitet ‘sad ili nikad’. Kao što sam rekao, zahvalan sam na prilici koju imam, pogotovo ovdje gdje sam osvojio deset naslova. Prošle godine imao sam sjajnu pobjedu nad Carlosom. Znam da, kada sam zdrav i kada sve posložim, mogu pobijediti bilo koga. Da nemam takvu vrstu samopouzdanja, ne bih sada ni razgovarao s vama. I dalje imam želju. Znam da su Sinner i Alcaraz na drugoj razini u odnosu na ostale, ali to ne znači da nitko drugi nema šansu.“

Jedan od novinara primijetio je da mnogi sportaši u mirovini više žale za nekim neuspjesima iz karijere nego što razmišljaju o uspjesima.

„Ne znam bih li se složio s time. Neki sportaši žale zbog toga što možda nisu ostvarili neki cilj, ali velik je broj onih – barem onih koje sam ja slušao – koji cijene ono što su napravili. Sve je stvar osobne perspektive. Ja sam posljednji koji bi se trebao žaliti, srušio sam manje-više svaki rekord, zahvalan sam tenisu na prilici da živim san, putujem svijetom… Uspjesi su najveći motiv i zvijezda vodilja, ali to nije jedino – interakcija s ljudima, ljubav prema igri, adrenalin kada se izlazi na teren, to je kao droga i mislim da se mnogi drugi sportaši s time slažu. Često me pitaju kada će doći kraj za mene, ali još ne razmišljam o tome, ovdje sam i natječem se. Kada mi to sazrije u glavi, podijelit ću to s vama i tada možemo pričati o oproštajnoj turneji, ali sada sam i dalje broj četiri na svijetu, natječem se s najboljima na svijetu i nema potrebe za tom raspravom.“

Na pitanje što nedostaje ostalim rivalima da uhvate priključak za Sinnerom i Alcarazom, Novak odgovara:

„Ne znam što drugima nedostaje, ali meni nedostaje malo snage u nogama u završnicama Grand Slamova… Ipak, definitivno dajem sve od sebe i mislim da sam bio dobar izazivač. Izgubio sam tri od četiri polufinala od Sinnera i Alcaraza, nema potrebe da ih posebno hvalimo – svi znamo da su dominantna snaga u tenisu i koliko su dobri. Četvrti sam na svijetu, nisam usredotočen na to, i to je sjajna stvar, a važno je i zbog ždrijeba. Znam da mi je prioritet briga o tijelu. Pokušavam svaki meč tretirati kao finale, ali i graditi ‘momentum’ te ne trošiti energiju nepotrebno. Nadam se da ću dobiti priliku igrati protiv njih“, zaključio je Novak.

U prvom kolu Novak se sastaje s Pedrom Martinezom, 88. tenisačem svijeta.

Španjolac je trenutačno 71. na svijetu, bio je i 36., a na početku nove sezone osvojio je challenger u Bengaluruu.

