Đoković bez problema do 100. pobjede na Australian Openu

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Novak Đoković i dalje je sila. Srpski tenisač je sjajnom igrom u meču prvog kola Australian Opena svladao Španjolca Pedra Martineza sa 6:3, 6:2, 6:2 te napravio prvi korak prema osvajanju 25. Grand Slam titule.

Bila je to Đokovićeva jubilarna 100. pobjeda u Melbourneu. Sljedeći suparnik bit će mu kvalifikant iz Italije Francesco Maestrelli.

Sve je od početka meča teklo savršeno za srpskog tenisača. Novaka su servisi služili besprijekorno, a suparniku nije dopustio nijednu break-loptu. Na početni udarac Martineza bio je stalno agresivan i gotovo u svakom gemu imao priliku za break.

Srbin je odlično otvorio prvi set. Već u drugom gemu došao je do breaka i poveo 3:0. Imao je još četiri break-lopte u tom dijelu igre, nije ih iskoristio, no to nije predstavljalo nikakav problem. Na vlastiti servis bio je iznimno siguran i lako je priveo set kraju u svoju korist rezultatom 6:3.

Ništa se nije promijenilo ni u drugom setu. U trećem gemu Đoković je oduzeo servis suparniku i to je praktički bio kraj i tog dijela igre. Početni udarac ponovno ga je služio besprijekorno. Drugi break napravio je u sedmom gemu, a set je zaključio s tri asa i smashom. Bio je to jedan od njegovih najboljih setova u posljednje vrijeme.

Tek nešto više uzbuđenja bilo je u trećem setu. Martinez se ovaj put držao do petog gema. Tada mu je Đoković oduzeo servis, poveo 3:2 i razriješio sve dvojbe. Koliko je bio dominantan na vlastitom servisu pokazuje podatak da je osvojio svih 12 poena na početni udarac u prva tri gema trećeg seta.

Rutinski je priveo posao kraju, osvojio sve preostale gemove i upisao još jednu pobjedu na svom omiljenom Grand Slam turniru, na kojem je dosad čak deset puta podizao pobjednički pehar.