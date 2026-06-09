Vatreni nakon sezone iz snova napušta klub: ‘Želio sam ostati’

Hrvatski nogometni branič Duje Ćaleta-Car (29) rekao je da je želio ostati u Real Sociedadu, u kojem vjeruje da je pružio vrlo dobre igre i pomogao u osvajanju španjolskog Kupa kralja, ali je prihvatio odluku baskijskog kluba da ne otkupi njegov ugovor od Lyona.
“Neću nastaviti u Real Sociedadu, ali naravno da sam želio ostati”, rekao je u telefonskom razgovoru za baskijski Radio Euskadi s priprema hrvatske reprezentacije, s kojom je u utorak otputovao na Svjetsko prvenstvo.
U Real Sociedadu je proveo godinu dana na posudbi, a klub ovaj mjesec nije iskoristio mogućnost otkupa njegovog ugovora za četiri milijuna eura od francuskog Lyona.
“Ne ljutim se što Real Sociedad ide svojim putem, a ja svojim. Želim im sve najbolje. Nikada neću zaboraviti taj klub i taj grad. Bit ću još jedan navijač momčadi i šaljem pozdrav svim navijačima”, rekao je.
“Sviđa mi se klub, a grad je prekrasan. Ondje sam se osjećao odlično, kao i moja supruga i djeca. Mnogi me pitaju za San Sebastian i svima kažem da je to nevjerojatan grad koji vrijedi posjetiti”, dodao je.
Ćaleta-Car je na poziciji stopera odigrao 32 utakmice za Real Sociedad koji je završio na desetom mjestu u španjolskom prvenstvu. Ipak, bila je to sezona iz snova za Baske jer je osvojen Kup pobjedom nad Atletico Madridom u finalu odigranom u Sevilli.
“Iskreno, kada sam došao, nisam mogao zamisliti da ću osvojiti trofej, ali uspjeli smo. Kad god se prisjetim tog finala i te noći, emocije me preplave. To je nevjerojatan osjećaj”, rekao je.
Ćaleta-Car smatra da u prvom dijelu sezone nije bio na najboljoj razini, ali da je u drugom dijelu bio važan igrač pod vodstvom trenera Pellegrina Matarazza.
“Zadovoljan sam sezonom. Mislim da svi u klubu, zaposlenici i navijači, imaju razloga biti zadovoljni nakon osvajanja trofeja i plasmana u Europu. Istina je da bismo voljeli da smo završili više na ljestvici La Lige i borili se za Ligu prvaka, kao što smo činili prije finala, ali osvajanje trofeja je bilo nešto nevjerojatno”, izjavio je branič.
Zadovoljan je trenerom Matarazzom koji je u prosincu sjeo na klupu ekipe iz Baskije.
“Rino nam je od prvog dana donio novu energiju. Brzo nam je objasnio kako želi da igramo i što očekuje od svakoga na terenu, a igrači su brzo prihvatili njegove ideje. Mislim da je ulio puno samopouzdanja momčadi, a ja sam to posebno osjetio. Smatram da je vrlo dobar trener”, rekao je hrvatski reprezentativac.
Ćaleta-Car dijeli mišljenje mnogih navijača Real Sociedada da je njegova forma rasla tijekom sezone.
“U prvom dijelu mi je bilo teško pokazati što mogu. U drugom dijelu sam, međutim, imao važnu ulogu, često sam bio u početnoj postavi i mislim da sam pokazao svoje najbolje izdanje. Ne mogu biti potpuno zadovoljan cijelom sezonom zbog tog prvog dijela, ali općenito je to bila vrlo dobra sezona”, ocijenio je.
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