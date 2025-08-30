Como će u nedjelju biti hrvatski – Ajduković i Mikrut međusobno u finalu

Podijeli :

Dvojica Splićana, 24-godišnji Duje Ajduković i 21-godišnji Luka Mikrut, borit će se u nedjeljnom finalu za pobjednički trofej na ATP Challenger 75 turniru, koji se odigrava u talijanskom Comu na zemljanoj podlozi.

Obojica su u subotu imala dvostruki program i dvjema pobjedama došli do finalnog dvoboja.

Prvo je Ajduković (ATP – 258.) svladao drugog nositelja, Brazilca Thiaga Monteira (ATP – 169.) u četvrtfinalu sa 6-3, 4-6, 6-4, da bi u polufinalu bio bolji od Argentinca Juana Bautiste Torresa (ATP – 437.) sa 7-6 (2), 6-4.

Mikrut (ATP – 340.) je nakon četvrtfinalne pobjede (6-3, 6-4) protiv Nijemca Henrija Squirea (ATP – 391.) u polufinalu svladao i prvog nositelja, Norvežanina Nicolaija Budkova Kjaera (ATP – 158.) s 4-6, 6-1, 6-4, nadoknadiviši zaostatak od 2-4 u odlučujućem setu.

Ajdukoviću je ovo prvo finale na Challenger Touru u ovoj godini, a šesto u karijeri. U dosadašnjih pet finala ima tri pobjede i dva poraza.

Luka Mikrut će po drugi put igrati u finalu na Challenger Touru i još uvijek čeka na prvi naslov. Prvo finale je odigrao prošle godine na obnovljenom Zagreb Openu na Šalati, gdje ga je u finalu nadigrao Sarajlija Damir Džumhur.

Nedjeljni hrvatski finalni obračun je na rasporedu od 15 sati.

Obojica su ulaskom u finale osvojili 44 boda i novčanu nagradu od 7620 eura. Pobjednik će iz Coma otići bogatiji za 75 bodova i s novčanom nagradom od 12.980 eura.