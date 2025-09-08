Čilić najavio ogled s Francuzima: ‘Podloga i publika mogu prevagnuti u našu korist’

Podijeli :

Foto: Mario Ćužić / Hrvatski teniski savez

Hrvatska reprezentacija u ponedjeljak je nastavila s pripremama za dvoboj protiv Francuske u Davis Cupu u Osijeku, a tom je prilikom održana i konferencija za novinare. Izbornik Ivan Dodig naglasio je kako se ekipa odlično priviknula na zemljanu podlogu postavljenu u dvorani Gradski vrt te da očekuje vrlo zahtjevne mečeve protiv jakog suparnika uz veliku podršku domaće publike.

„Uvijek smo u Osijeku imali sjajnu atmosferu, a u susretima ovako izjednačenih protivnika to može biti prevaga“, rekao je.

Prvi igrač naše reprezentacije i ovoga puta bit će Marin Čilić, koji u dosadašnjim susretima Davis Cupa protiv Francuza ima savršen učinak, pet odigranih mečeva i pet pobjeda, uključujući četiri pojedinačna dvoboja i jedan par.

„Bile su to jedne od najboljih godina naše reprezentacije, 2016. i 2018. Takav iznimno težak protivnik zahtijeva fantastičnu pripremu, a tako će biti i ovaj put. Spomenuti mečevi ostaju iza nas u povijesti, a sada nas čekaju novi, krećemo od nule. Novi igrači, nova situacija, ali nadam se da opet mogu izvući sjajan nivo igre. Gušt mi je igrati pred domaćom publikom, to sam mnogo puta ponovio tijekom karijere. To doprinosi timskom duhu i motivaciji za igru“, rekao je Marin Čilić.

Francuska reprezentacija doputovala je u nedjelju, ali u nešto izmijenjenom sastavu u odnosu na onaj koji je prvotno prijavio izbornik Paul-Henri Mathieu. Umjesto vodećeg reketa Uga Humberta, koji nije stigao u Osijek, status prvog igrača sada ima Giovanni Mpetshi Perricard, 36. na ATP ljestvici. Uz njega, u sastavu su Corentin Moutet (39.), Benjamin Bonzi (45.), Arthur Rinderknech (57.) i Pierre-Hughues Herbert (142.).

Ovo će biti prvi susret Hrvatske i Francuske u Davis Cupu nakon finala 2018. u Lilleu, kada je Hrvatska slavila 3:1 i osvojila svoj drugi naslov. Ukupno su se ove dvije reprezentacije susrele tri puta – Francuska je bila bolja 2004. u Metzu (4:1), dok je Hrvatska pobijedila u Zadru 2016. (3:2) i spomenutom finalu u Lilleu.

Hrvatska je kao domaćin imala mogućnost odabrati podlogu te je odluka pala na zemlju u dvorani.

„Mnogo je stavki koje ulaze u razmišljanje oko podloge. Protivnik, naša forma, mogućnosti… Znamo da su Francuzi jedna od najboljih reprezentacija na svijetu što se tiče dvorane i brze podloge. To smo pokušali izbjeći zemljom, gdje se svi osjećamo dobro. Vjerujem da im nijednom igraču drago vidjeti zemlju nakon američke turneje, ali mi ćemo imati plus s publikom i nadamo se da bi to moglo prevagnuti“, rekao je Marin.

Davis Cup ogled Hrvatske i Francuske u Osijeku gledajte ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.