Bublik: Mi tenisači smo ih gledali otvorenih usta, a onda vidite jednog od njih ćelavog i starog

Aleksandr Bublik (33. igrač svijeta) ponovno je izazvao buru izjavama koje su odjeknule teniskim svijetom.

Kazahstanski tenisač dao je kontroverzan intervju za ruski Match TV, u kojem je oštro kritizirao Rafaela Nadala i Andyja Murrayja, izazvavši podijeljene reakcije.

“Jasno, nisam Rafa Nadal, moja ostavština bit će puno manja, ali ono što se dogodilo s Andyjem Murrayjem i Nadalom je cirkus. Ne mogu to drukčije nazvati”, započeo je Bublik, bez zadrške.

Bublik smatra da se Nadal, osvajač 22 Grand Slam naslova, trebao povući iz tenisa ranije. Iako se radi o jednom od najvećih igrača u povijesti sporta, njegove riječi nisu bile nimalo blage:

“Postigli su sve, čak smo ih mi tenisači gledali otvorenih usta, a onda vidite jednog od njih ćelavog i starog. Vidi se da nije isti, da nikad neće biti isti. Po mom mišljenju, to je sramota, a ne cirkus.”

Nadal nije bio jedini na meti Bublikovih komentara. Kazahstanski igrač nije štedio ni Andyja Murrayja, koji se nakon igračke karijere pridružio trenerskom timu Novaka Đokovića, naslijedivši Gorana Ivaniševića na važnoj poziciji.

“To su samo pokušaji da se zadrži nešto, nešto čega više nema, to su odjeci prošlosti. Nadam se da kod mene to neće biti tako, ali ne mogu to reći sa sigurnošću”, zaključio je Bublik.

Njegove izjave izazvale su burne rasprave, posebno među obožavateljima Nadala i Murrayja, dvojice teniskih velikana čiji su doprinosi ovom sportu neosporni.