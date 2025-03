Borna Ćorić nastavlja s pobjedama, ovo mu je bila sedma u nizu

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Odluka Borne Ćorića da se prebaci na dvoranske Challenger turnire zasad se pokazuje uspješnom. Nakon osvojenog naslova u Luganu bez izgubljenog seta, hrvatski tenisač nastavlja u istom ritmu na turniru u francuskom Thionvilleu.

U drugom kolu, odigranom u četvrtak, svladao je Emila Ruusuvuorija, nekada 37. igrača svijeta. Prvi set dobio je uvjerljivo sa 6:2, dok mu je Finac u drugom setu predao meč zbog ozljede.

Iako je već u prvom gemu imao priliku za break, početak meča nije bio idealan za Ćorića, budući da je i Ruusuvuori prijetio na njegov servis. Finac je stigao do 0-30, ali Zagrepčanin je ubrzo pronašao ritam i izjednačio na 1:1. Ruusuvuori je još jednom poveo s 2:1, no to su bili njegovi posljednji osvojeni gemovi u prvom setu. Serijom odličnih poena, uz brojne protivnikove pogreške, Ćorić je osigurao set sa 6:2.

Drugi set bio je izjednačen do 2:2, pri čemu su oba igrača sigurno držala svoj servis. No tada je Ruusuvuori zatražio medicinsku pomoć te se, nakon konzultacija s fizioterapeutom, odlučio na predaju, čime je Ćorić izborio plasman u četvrtfinale.

U borbi za polufinale igrat će protiv Aziza Dougaza (ATP – 210.), Tunižanina koji je ranije ove godine zaustavio Bornu Goju u njegovom pokušaju da se plasira na Australian Open. Njihov susret na rasporedu je u petak.