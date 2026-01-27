Ukrajinka po prvi put u karijeri izborila polufinale Australian Opena

Podijeli :

AP Photo/Dar Yasin via Guliver

Najbolja ukrajinska tenisačica Elina Svitolina (WTA - 12.) po prvi put u karijeri plasirala se u polufinale Australian Opena pobijedivši u utorak u četvrtfinalu Amerikanku Coco Gauff (WTA - 3.) sa 6-1, 6-2.

Ukrajinska 31-godišnja tenisačica je drugu godinu zaredom, a ukupno četvrti put u karijeri, dogurala do četvrtfinala u Melbourne Parku i za plasman u svoje prvo polufinale iskoristila sve što joj je ponudila 21-godišnja Amerikanka koja je imala velikih problema sa servisom. Dvoboj je završen za samo 59 minuta, a Gauff je na početnom udarcu osvojila svega 15 poena i samo dva (2/11) na drugom servisu.

Svitolina je iskoristila šest od sedam prilika za ‘break’ i samo jednom izgubila gem kad je bila na početnom udarcu.

Ukrajinka će za plasman u svoje prvo finale na Grand Slam turnirima igrati protiv trenutačno najbolje svjetske tenisačice, Bjeloruskinje Arine Sabaljenke koja je u četvrtfinalu svladala američku predstavnicu Ivu Jović sa 6-3, 6-0.

“Iznimno sam zadovoljna s turnirom do sada. Ovo mi tako puno znači. Pokušat ću nastaviti ovako, do sada je ovo bilo dobro putovanje”, izjavila je ukrajinska tenisačica koja je prije nešto više od tri godine rodila kćer i tada si je za cilj postavila povratak među deset najboljih na pojedinačnoj WTA ljestvici. Plasmanom u polufinale, taj je cilj ostvarila.

“Nažalost, nisam u tome uspjela prošle godine. Tijekom priprema za novu sezonu rekla sam svom treneru da želim ponovno ući u Top 10 i to mi je bio cilj za ovu sezonu.”

Razočarana i frustrirana Gauff je drugu godinu zaredom zaustavljena u četvrtfinalu, tako da Australian Open, uz Wimbledon, i dalje ostaje jedan od dva Grand Slam turnira na kojima nije osvojila naslov, ni zaigrala u finalu.

Arina Sabaljenka je četvrtu godinu zaredom stigla do polufinala u Melbourne Parku, a uspije li pobijediti Svitolinu, Bjeloruskinja će se i četvrtu godinu zaredom boriti za trofej kojega je osvojila u dva navrata (2023., 2024.).

U donjem dijelu ždrijeba turnira tenisačica za dva mjesta u polufinalu borit će se američke predstavnice Jessica Pegula i Amanda Anisimova te Kazahstanka Jelena Ribakina i Poljakinja Iga Šwiatek.