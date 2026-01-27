Mektić s Amerikankom do polufinala Australian Opena, ništa od hrvatskog okršaja

Hrvatski tenisači Mate Pavić i Nikola Mektić ipak se neće susresti u polufinalu mješovitih parova na prvom Grand Slamu sezonu Australian Openu.

Nikola Mektić i Amerikanka Taylor Townsend , koji su postavljeni za četvrte nositelje, plasirali su se u polufinale konkurencije mješovitih parova nakon što su u četvrtfinalu bili uspješniji od rusko-američke kombinacije Irine Hromačeve i Christiana Harrisona sa 6:4, 6:2.

U borbi za finale igrat će protiv domaćeg para s pozivnicom Olivije Gadecki i Johna Peersa, koji slavili protiv Mate Pavića i Srpkinje Aleksandre Krunić sa 6:1, 7:6 (6).

Podsjetimo, Mektić je do svog jedinog Grand Slam naslova u mješovitim parovima stigao upravo u Melbourneu 2020. kad mu je partnerica bila Čehinja Barbora Krejčikova.

Plasman u polufunale mješovitih parova izborili su i Brazilka Luisa Stefani i Salvadorac Marcelo Arevalo četvrtfinalnom pobjedom protiv Amerikanca Jamesa Tracyja i Kazahstanke Anne Daniline sa 2:6, 6:4, 10:7.

Posljednji putnik u polufinale bit će poznat nakon susreta Čehinje Katerine Siniakove i Nizozemca sema Verbeek protiv Francuza Kristine Mladenović i Manuela Guinarda.