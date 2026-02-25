VIDEO / Pavić i Arevalo suočeni s meč loptom osvojili najluđi poen godine, loptica je Paviću prošla i kroz noge

Podijeli :

Mate Pavić i Marcelo Arevalo bili su na rubu poraza u četvrtfinalnom dvoboju parova na ATP 500 turniru u Dubaiju protiv Portugalca Francisca Cabrala i Austrijanca Lucasa Miedlera, ali su spasili dvije meč-lopte u odlučujućem 'tie-breaku' i pobjedom 6-4, 3-6, 11-9 izborili plasman u polufinale. Posebno je nevjerojatan poen bio onaj na 9:8 za protivnike. Paviću je lopta prošla kroz noge, na kraju je do nje došao Arevalo te su taj poen i osvojili. Spektakularan poen, uz to su Miedler i Cabral tražili provjeru tvrdeći da je Pavić dirao lopticu...

Drugi nositelji su s dva ‘breaka’ poveli 5-2 u prvom setu i iskoristili drugi gem na servisu za osvajanje prve dionice. Isti se scenarij, ali u zamijenjenim ulogama ponovio u drugom setu pa je o pobjedniku odlučivao produženi ‘tie-break’.

Portugalsko-austrijski par imao početnu prednost od 4-1, ali su Pavić i Arevalo nizom od četiri poena izbrisali zaostatak. Kod vodstva 8-7 Cabral i Miedler su osvojili poen na servis suparnika i došli do dvije meč-lopte. Drugi nositelji su prvu spasili na servisu, a drugu kad je početni udarac bio na strani suparnika. I sljedeća dva poena su otišla na Pavićevu i Arevalovu stranu, čime su došli do pobjede i drugog uzastopnog polufinala na ATP 500 turnirima.

U Rotterdamu su ostali bez finala, a u Dubaiju će im na putu prema meču za trofej stajati pobjednici iz dvoboja talijanskog para Bolelli – Vavassori i češkog dvojca Nouza – Rikl.