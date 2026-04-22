VIDEO / Nekadašnji as europskih velikana hat-trickom približio Ronalda prvom trofeju u Al Nassru

Al Nassr se plasirao u finale azijske Lige prvaka 2 nakon uvjerljive pobjede nad Al Ahlijem iz Katara 5:1 u polufinalu.
Ahli je poveo u 10. minuti, ali je momčad Al Nassra brzo preokrenula utakmicu u svoju korist. Najraspoloženiji je bio Kingsley Coman, bivši igrač Juventusa i Bayerna, koji je postigao hat-trick.
Cristiano Ronaldo ovoga puta nije zabio, a u 78. minuti napustio je igru zajedno s nekadašnjim hrvatskim reprezentativcem Marcelom Brozovićem. Tako je portugalska zvijezda ostala na 969 pogodaka u karijeri.
U finalu će Al Nassr igrati protiv Gamba Osake, a Ronaldo će imati priliku osvojiti svoj prvi trofej kao igrač saudijskog kluba. Utakmica je na rasporedu 16. svibnja u Rijadu.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!