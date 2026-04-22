VIDEO / Nekadašnji as europskih velikana hat-trickom približio Ronalda prvom trofeju u Al Nassru

Nogomet 22. tra 2026

Al Nassr se plasirao u finale azijske Lige prvaka 2 nakon uvjerljive pobjede nad Al Ahlijem iz Katara 5:1 u polufinalu.

Ahli je poveo u 10. minuti, ali je momčad Al Nassra brzo preokrenula utakmicu u svoju korist. Najraspoloženiji je bio Kingsley Coman, bivši igrač Juventusa i Bayerna, koji je postigao hat-trick.

Cristiano Ronaldo ovoga puta nije zabio, a u 78. minuti napustio je igru zajedno s nekadašnjim hrvatskim reprezentativcem Marcelom Brozovićem. Tako je portugalska zvijezda ostala na 969 pogodaka u karijeri.

U finalu će Al Nassr igrati protiv Gamba Osake, a Ronaldo će imati priliku osvojiti svoj prvi trofej kao igrač saudijskog kluba. Utakmica je na rasporedu 16. svibnja u Rijadu.

