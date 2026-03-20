VIDEO / ‘Ovo je March Madness u pravom smislu te riječi’: Trica gotovo s centra spasila Kentucky!

Jedan od najspektakularnijih trenutaka viđen je u dvoboju Kentuckyja i Santa Clare. Kada je 2.4 sekunde prije kraja Allen Graves pogodio tricu za vodstvo Santa Clare 73:70, činilo se da je Kentucky pred ispadanjem.

Bez time-outa, odgovornost je preuzeo Otega Oweh i gotovo s centra pogodio uz zvuk sirene za produžetak, te maestralnim potez oduševio i našeg komentatora Josipa Juraja Pajvota.

Oweh je u dodatnom vremenu nastavio dominirati te s 35 poena, osam skokova i sedam asistencija odveo Kentucky do pobjede 89:84 i plasmana u sljedeću rundu.