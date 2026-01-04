Šok u teniskom svijetu: Novak Đoković napustio organizaciju koju je sam osnovao

Podijeli :

Guliver Image

Pet i pol godina nakon što je zajedno s Vasekom Pospisilom osnovao Profesionalno udruženje teniskih igrača (PTPA), Novak Đoković donio je odluku da se u potpunosti povuče iz ove organizacije.

Srpski tenisač oglasio se tim povodom putem društvene mreže X, gdje je javno pojasnio razloge zbog kojih je odlučio prekinuti povezanost s udruženjem koje je imalo ambiciju promijeniti odnose u profesionalnom tenisu.

Đoković je naveo da je odluka donesena nakon duljeg razdoblja promišljanja i unutarnjih dilema, naglasivši kako se njegovi stavovi više ne podudaraju s načinom na koji organizacija danas funkcionira.

„Nakon pažljivog razmišljanja, donio sam odluku da se u potpunosti povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača (PTPA). Ova odluka dolazi nakon dugotrajnih zabrinutosti vezanih uz transparentnost, način upravljanja te način na koji su moj glas i moj imidž predstavljani“, poručio je Đoković.

Podsjetio je na prvotnu ideju i motive zbog kojih je PTPA osnovan, istaknuvši da i dalje podržava samu viziju, ali ne i trenutačni smjer u kojem se organizacija razvija.

„Ponosan sam na viziju koju smo Vasek i ja imali kada smo osnivali PTPA – da igračima osiguramo snažniji i neovisan glas. Međutim, postalo je jasno da se moje vrijednosti i moj pristup više ne poklapaju s trenutačnim smjerom u kojem organizacija ide“, naglasio je najbolji tenisač svijeta.

U nastavku poruke Đoković je istaknuo kako se u nadolazećem razdoblju želi usredotočiti na ono što smatra najvažnijim – svoju karijeru, obitelj i doprinos tenisu na način koji je u skladu s njegovim načelima.

„Nastavit ću se fokusirati na tenis, obitelj i doprinos sportu na načine koji su u skladu s mojim principima i integritetom. Igračima i svima koji su uključeni želim sve najbolje u nastavku rada, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno“, zaključio je Đoković.

Njegovo povlačenje iz PTPA predstavlja značajan trenutak za organizaciju koja je od samog osnutka bila u središtu pozornosti teniske javnosti i često ulazila u sukobe s postojećim strukturama u sportu.

Iako se povukao iz formalne uloge, Novak Đoković ostaje jedna od najutjecajnijih figura u svjetskom tenisu, a njegovi stavovi o položaju igrača i dalje će imati veliku težinu, bez obzira na to iz koje ih pozicije iznosi.