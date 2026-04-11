Zverev ne može ništa Sinneru, Talijan je u finalu Monte Carla

Talijan Jannik Sinner prvi je finalist ATP Masters 1000 turnira tenisača u Monte Carlu nakon što je u polufinalu bio uvjerljiv protiv Nijemca Alexandera Zvereva sa 6:1, 6:4.

Sinner i Zverev su se treći turnir zaredom susreli u polufinalu i u sva tri susreta bolji je bio Talijan, koji je slavio i u Indian Wellsu i u Miamiju prošloga mjeseca. Kasnije je Sinner osvojio i naslove na ta dva Masters 1000 turnira.

Za Sinnera je ovo 36. finale u karijeri na ATP Touru, a treći ove godine. Dosada je osvojio 26 naslova.

U finalu će Sinner igrati protiv pobjendika susreta između prvog igrača svijeta i branitelja naslova u Monte Carlu Španjolca Carlosa Alcaraza i domaćeg favorita, Monežanina Valentina Vacherota. Ako Vacherot svlada Alcaraza, a u nedjeljnom finalu Sinner osvoji turnir, Talijan će se vratiti na prvo mjesto ATP ljestvice.

