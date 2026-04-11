Prižmić nastavlja briljirati, sada je izborio finale turnira u Monzi

xRobertaxCorradin IPAxSportx via Guliver

Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić (ATP - 106.) na pragu je najvećeg uspjeha u karijeri, nakon što je u subotu došao do finala ATP Challengera 125 na zemljanoj podlozi u talijanskoj Monzi pobijedivši domaćeg predstavnika Mattiju Belluccija (ATP - 79.) sa 7-6 (1), 6-4.

Zahvaljujući već ovom rezultatu 20-godišnji Splićanin će sljedeći tjedan prvi put u karijeri biti rangiran među 100 najboljih tenisača svijeta.

Ovo je Prižmićevo prvo finale u ovoj godini, a ukupno sedmo na Challenger Touru, na kojem je u dosadašnjih šest mečeva za trofej triput pobijedio. Posljednji od ta tri naslova osvojio je prošle godine u lipnju u Bratislavi, nakon što je tri tjedna prije postao i pobjednikom Zagreb Opena na Šalati.

Do četvrtog i najznačajnijeg trofeja u karijeri, Prižmić će pokušati doći protiv prvog nositelja, Belgijca Raphaela Collignona (ATP – 68.) koji je u polufinalu nadigrao Španjolca Martina Landalucea (ATP – 105.) sa 6-1, 6-4.

Nedjeljni finalni dvoboj Prižmića i Collignona trebao bi započeti u 11 sati. Bit će to njihov drugi međusobni obračun, a u prvom, odigranom u studenom 2024. u Bratislavi, na tvrdoj podlozi u dvorani, slavio je belgijski tenisač u tri seta.