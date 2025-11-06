Musetti izborio polufinale Atene, evo što mora napraviti kako bi osigurao završni Masters

Podijeli :

xCamillaxStolenx

Deveti tenisač svijeta Talijan Lorenzo Musetti pobijedio je Francuza Alexandrea Müllera (ATP-43.) u četvrtfinalu ATP turnira 250 u Ateni i sada je samo dvije pobjede udaljen od osiguravanja mjesta na ATP Torino Mastersu (9.-16. studenog).

Musetti je pobijedio sa 6-2, 6-4 na tvrdim terenima grčke prijestolnice protiv Müllera koji se činio fizički iscrpljenim nakon serije maratonskih mečeva u prethodnim rundama.

VIDEO / Jesu li Muller i Musetti upravo odigrali poen turnira u Ateni?!

Ovaj 23-godišnji Talijan tako se osvetio za raniji poraz od 28-godišnjeg Francuza, dvije godine nakon što je izgubio na zemljanim terenima Marakeša u njihovom jedinom prethodnom susretu na ATP turneji.

Musetti će na završni turnir osmorice samo i jedino ako osvoji turnir u Ateni kako bi od Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea preoteo posljednje mjesto za ATP finale.

Musetti će se u polufinalu suočiti s Amerikancem Sebastianom Kordom (52. na svjetskoj rang listi), do će prvi nositelj Novak Đoković, 5. na svijetu, igrati u četvrtfinalu s Portugalcem Nunom Borgesom.

