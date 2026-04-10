Fenomenalni Alcaraz pomeo Bublika i stigao do 300. pobjede karijere

Najbolji tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz lakoćom je svladao Kazahstanca Aleksandera Bublika (ATP - 11.) sa 6-3, 6-0 u četvrtfinalu ATP Masters 1000 turnira u Monte Carlu na kojem nastupa kao branitelj prošlogodišnjeg naslova.

Alcaraz je za pobjedu osvojio deset gemova zaredom, ostavivši bez prilike za osvajanje gema od trenutka kad je Kazahstanac poveo 3-2 u prvom setu.

Hrvatske tenisačice pobijedile Dansku u BJK Kupu i ostale u skupini 1

Bila je to Alcarazova 300. pobjeda u karijeri na ATP Touru, Grand Slam turnirima, u Davis Cupu i na olimpijskim turnirima (300-67) koja mu je donijela drugo uzastopno polufinale na prvom zemljanom Mastersu u sezoni, na kojem tek treći put nastupa.

Za plasman u drugo uzastopno finale Monte Carlo Mastersa Alcarazov suparnik će biti pobjednik dvoboja između Australca Alexa de Minaura (ATP – 6.) i domaćeg aduta Valentina Vacherota (ATP – 23.).

Prvi polufinalni par čine drugi i treći nositelj, Jannik Sinner i Alexander Zverev.

