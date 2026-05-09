Đoković se oglasio nakon poraza od Prižmića i poslao mu poruku

Jutro nakon poraza u drugom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu od 20-godišnjeg Hrvata Dine Prižmića, Novak Đoković oglasio se na društvenim mrežama.
“Nadam se da razumijete da o tome neću govoriti. Želim čestitati Dinu, zasluženo je danas pobijedio. Došao sam ovdje odigrati meč ili više njih, no nažalost bio je samo jedan. U redu je. Drago mi je da sam se barem borio do kraja. Želim zahvaliti publici, ponovno je bilo nevjerojatno. Podršku i ljubav koje dobivam ne uzimam zdravo za gotovo”, rekao je.
