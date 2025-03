Ćorić stigao do devete pobjedu u nizu za novo finale Challengera

Podijeli :

111538595641 via Guliver

Hrvatski tenisač Borna Ćorić drugi će tjedan u nizu igrati u finalu ATP Challenger turnira, nakon što je prošli tjedan osvojio turnir u Luganu sada će igrati u nedjeljnom finalu u francuskom Thionvilleu.

U polufinalu Thionvillea je Ćorić s 4-6, 6-4, 6-3 pobijedio ruskog tenisača Alibeka Kačmazova. Bila je to deveta pobjeda u nizu Ćorića koji je u Thionvilleu postavljen za prvog nositelja.

Do 5-4 u prvom setu nije bilo break gemova, a tada je ruski igrač oduzeo početni udarac Čoriću i poveo s 1-0 u setovima. Izgubljeni set samo je dodatno razdrmao i razbudio Ćorića koji je u drugom setu do breaka stigao kod 1-1 i potom čuvao prednost do kraja te dionice.

U trećem setu Ćorić je odmah oduzeo servis 22-godišnjem ruskom igraču, a potom je sve zaključio novim breakom, kod 5-3, za deveto slavlje u nizu.

Za novi naslov pobjednika Ćorić će igrati protiv pobjednika susreta u kojem se sastaju Francuz Arthur Bouquier i Austrijanac Jurij Rodionov.