VIDEO / Sinner preživio težak pad i preokretom protiv Kecmanovića stigao do drugog kola Wimbledona

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Jannik Sinner je u prvom kolu Wimbledona imao ozbiljnih problema sa svojim protivnikom Miomirom Kecmanovićem. Dva puta je bio u setu zaostatka (1-0 i 2-1) da bi na kraju ipak uspio preokrenuti i slaviti s 3-2 u setovima.

Prvi set je Kecmanović osvojio sa 6:4 iako je prvi igrač svijeta kod 4:4 imao 40-0 na svom servisu. U drugom setu je Talijan uspio uzvratiti iako je sredinom dionice nezgodno pao. Posljedice toga vidjele su se tek u četvrtom setu kada mu se na tenisici vidjela krv. To je realizator prijenosa fokusirao nakon što je Sinner izgubio dramatični treći set u kojem je Kecmanović spasio set-loptu kod 6-5 u tie-breaku.

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Na kraju to prvog igrača svijeta nije pokolebalo jer je u četvrtom setu slavio sa 6:2 da bi u petom bio bolji sa 6:3. Tako je Sinner izbjegao sudbinu Lleytona Hewitta koji je 2003. godine kao branitelj naslova izgubio u prvom kolu Wimbledona. Tada ga je Ivo Karlović porazio te je to bio jedini slučaj u Open eri da je branitelj naslova izgubio u prvom kolu.

U drugom kolu Sinnera čeka okršaj s Portugalcem Nunom Borgesom.

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