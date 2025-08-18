Antonia Ružić prošla kvalifikacije za jaki WTA Monterrey

Podijeli :

Paul Bonser SPP via Guliver

Antonia Ružić na WTA 500 turniru Monterreyju odrađuje pripreme za nadolazeći US Open. Tamo je Orehovčanka odigrala dva meča te je u oba bila uspješna i to bez izgubljenog seta.

U prvom kolu kvalifikacija bila je bolja od Biance Jolie Fernandez sa 6:3, 6:1, a ni u drugom nije imala nešto teži zadatak.

Tamo je igrala protiv Xiaodi You, 329. tenisačice svijeta. Orehovčanka je prvi set osvojila bez izgubljenog gema da bi u drugom nadoknadila break zaostatka i na kraju slavila sa 6:0, 6:4.

Prošla je tako kvalifikacije za jaki turnir u Meksiku gdje će u prvom kolu igrati protiv Anastasje Pavljučenkove, 33. igračice svijeta.

Osim Ružić, u glavnom ždrijebu je i Donna Vekić koja će imati težak zadatak jer igra protiv Grkinje Marije Sakkari.