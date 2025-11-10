Alcaraza zbunilo pitanje bivše najbolje tenisačice, ali odgovor će razveseliti djevojke

Podijeli :

AP Photo/Alastair Grant via Guliver

Kako bi se osiguralo da se na konferenciji za novinare Carlosa Alcaraza ne vrti samo oko forehanda i backhanda, pobrinula se Elena Vesnina, bivša ruska tenisačica, a sada novinarka iz Torina.

Nekada najbolja svjetska igračica u parovima, osvojila je tri Grand Slama u parovima i jedan u mješovitim parovima, olimpijsko zlato, Masters, Fed Cup i mnoge druge velike titule, zbunila je Španjolca.

“Carlos, čestitam na pobjedi, mislim da si odgovorio na sve o meču, ali imam jedno pitanje koje brine sve djevojke na svijetu. Je li tvoje srce zauzeto?”

Španjolac nije odmah shvatio što ga Ruskinja pita, pa je morala ponoviti:

“Je li tvoje srce zauzeto, jesi li slobodan?”, dodala je Vesnina, stavljajući ruku na srce kako bi Alcaraz bolje razumio.

“Da. Slobodan!”, odgovorio je s velikim osmijehom. Ali bilo je i jasno da je malo zbunjen.