VIDEO / Komentator SK-a zaurlao: ‘Alcaraz, ti nisi normalan’

Podijeli :

Carlos Alcaraz je u nedjelju popodne slavio protiv Alexa de Minaura s 2-0 u setovima, a ponovno je imao svoje sjajne momente. Posebno dobar poen odigrao je u šestom gemu drugog seta kada je na izjednačenju nakon lude izmjene došao do prednosti. Izmamilo je to reakciju našeg Gorana Stojanovića koji je zaurlao "ti nisi normalan". De Minaur je bio u šoku također jer je odigrao skoro savršen poen, a izgubio ga je.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.