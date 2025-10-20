Vuković srebrna na Grand Prix turiru u Guadalajari

Hrvatska judašica Helena Vuković osvojila je srebrnu medalju u kategoriji iznad 78 kg na IJF Grand Prix turniru koji se održava u Guadalajari te se tako pridružila Lari Cvjetko koja je osvojila zlato u kategoriji do 70 kg.

Preliminarne borbe u kategoriji preko 78 kg odvijale su se upravo kako se očekivalo, a Raz Hershko iz Izraela i Helena Vuković snažno su prošle kroz svoje polovice žrijeba. Obje su pokazale snagu i preciznost, pripremivši finale teške kategorije dostojno svog ugleda, bitku između dvije džudašice čije su kontrola i tehničko majstorstvo definirali njihove sezone. Srebrna iz Pariza, Hershko, trebala je samo 39-sekundi da Helenu Vuković čisto baci za ippon.

“Ovo je moje prvo finale na ovoj razini natjecanja, nažalost izgubila sam zbog jedne greške za koju se nadam da ću tijekom nadolazećeg perioda ispraviti i osvojiti napokon zlato”, kazala je 25-godišnja Vuković koja je do finala je upisala dvije pobjede, bolja je bila protiv Amerikanke Anne Atkinson i još jedne Izraelke Yuli Alme Mishiner.

“Nakon jučerašnjeg zlata, danas smo osvojili srebro. Helena je po prvi put bila u finalu Grand Prixa, tako da sam izuzetno zadovoljan tim rezultatom. Iako je jako dobro ušla u borbu, napravila je jednu grešku i to je koštalo zlatne medalje. Sada znamo na čemu raditi u narednom periodu i nadam se da ćemo to sve ispraviti te osvojiti ponovno medalju na Grand Prix-u u Zagrebu”, kazao je za kraj izbornik ženske reprezentacije Dragan Crnov.

Na Grand Prixju u Guadalajari nastupio je 231 judaš i judašica iz 33 države među kojima je bilo i šest džudašica iz Hrvatske.

Bila je ovo posljednja provjera pred zagrebački Grand Prix, koji nas očekuje od 14. – 16. studenog u zagrebačkoj areni.